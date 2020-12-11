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    11 декабря 2020, 18:24

    Стало известно о лечении дочери Успенской в США после аварии

    Дарья Морозова

    Дочь певицы Любови Успенской Татьяна проходит курс реабилитации в одной из клиник Америки. Она восстанавливается после жесткой аварии. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она попала в ДТП два года назад. Во время происшествия у нее случился двойной перелом челюсти. Все это негативно отразилось на ее здоровье и ментальном состоянии.

    Сейчас девушка лечится от наркотической зависимости, которая развилась у нее на фоне произошедшего, а также собирается вернуть свою внешность, которая пострадала после серьезной травмы.