11 декабря 2020, 18:24
Стало известно о лечении дочери Успенской в США после аварии
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна проходит курс реабилитации в одной из клиник Америки. Она восстанавливается после жесткой аварии. Об этом сообщило ИА Nation News.
Она попала в ДТП два года назад. Во время происшествия у нее случился двойной перелом челюсти. Все это негативно отразилось на ее здоровье и ментальном состоянии.
Сейчас девушка лечится от наркотической зависимости, которая развилась у нее на фоне произошедшего, а также собирается вернуть свою внешность, которая пострадала после серьезной травмы.