Стало известно о лечении дочери Успенской в США после аварии

Она попала в ДТП два года назад. Во время происшествия у нее случился двойной перелом челюсти. Все это негативно отразилось на ее здоровье и ментальном состоянии.

Сейчас девушка лечится от наркотической зависимости, которая развилась у нее на фоне произошедшего, а также собирается вернуть свою внешность, которая пострадала после серьезной травмы.