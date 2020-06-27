Стало известно о финансовых потерях Ротару из-за коронавируса

«Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать», — сказал он.

По словам менеджера, сейчас Ротару живет в Киеве и не может вылететь за границу.

За одно выступление на частных мероприятиях певица получает как минимум сто тысяч евро. В месяц Ротару обычно выходит на сцену два-три раза. Таким образом, за этот отрезок времени она могла бы заработать 14 миллионов рублей. А за три месяца пандемии певица недополучила около 42 миллионов, написало агентство Ura.ru.

«Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — добавил Лавров.

На Украине до сих пор действует карантин, введенный из-за вспышки коронавируса. Часть ограничений сняли, но выезд за границу еще остается под запретом.

По последним данным, всего на Украине выявили более 42 тысяч случаев коронавируса, из них более 1,1 тысячи человек умерли, почти 19 тысяч пациентов выздоровели.

В марте Ротару испытывала проблемы со здоровьем. Поэтому она отменила сольные концерты и выступала только на заказных мероприятиях.