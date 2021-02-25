25 февраля 2021, 14:51
Стало известно название нового фильма про Человека-паука
Компания Sony Pictures рассказала, как будет называться новый фильм про Человека-паука. Об этом сообщило ИА Nation News.
Оригинальное название фильма звучит как Spider-Man: No Way Home или по-русски «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом говорится на странице в Instagram актера Тома Холланда.
Ролик показывает трех главных героев, которые обвиняют Холланда в спойлерах. В следующей сцене они проходят мимо доски, на которой написано название нового фильма.