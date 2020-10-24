Стало известно, куда пропал певец Андрей Губин

Поклонники Андрея Губина забили тревогу, певец не появлялся на публике с июля этого года. Однако продюсер звезды Тимур Ващишин заверил, что музыкант просто устал от внимания.

«Это его личный выбор. Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. <…> Тем более он человек творческий», — передал слова продюсера сайт teleprogramma.pro.

Он также отметил, что общается периодически с певцом. И добавил, что «спасать и помогать» Губину не надо, он просто устал от внимания, и ему нужно побыть наедине с собой.

Ранее знакомые Андрея Губина рассказали, что певец не выходит на связь. А новые снимки в его соцсетях не появлялись с середины лета. Кроме того, друзья планировали навестить музыканта, но дверь им никто не открыл.

В начале июля в Сети появилось видео первого за 15 лет выступления певца. Ролик выложил участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо. Вместе исполнители спели песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Накануне певец Владимир Пресняков вместе со своей женой Натальей Подольской стали родителями во второй раз, передает Ura.ru. Пара рассказала о своем пополнении в соцсетях. По их словам, роды прошли хорошо.