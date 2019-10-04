Стало известно, кто займет место худрука «Ленкома» после Марка Захарова

Режиссера Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами. Видео Подробнее

Стало известно, что театр не введет в коллектив новое лицо после смерти Марка Захарова. Директор получит новые полномочия, когда в устав внесут соответствующие изменения.

По словам Варшавера, просьбу стать новым худруком озвучили сами артисты «Ленкома». В их числе была и дочь Марка Захарова Александра.

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина накануне предложила Варшаверу остаться на прежней должности, но с дополнительными полномочиями, сообщил ТАСС. В ближайшее время изменения будут внесены в устав.

Известно, что Варшавер проработал в театре 40 лет.