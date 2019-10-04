  • Стало известно, кто займет место худрука «Ленкома» после Марка Захарова

    04 октября 2019, 14:26

    Ирина Нагайникова

    Новым художественным руководителем театра «Ленком» станет его директор Марк Варшавер, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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    Стало известно, что театр не введет в коллектив новое лицо после смерти Марка Захарова. Директор получит новые полномочия, когда в устав внесут соответствующие изменения.

    По словам Варшавера, просьбу стать новым худруком озвучили сами артисты «Ленкома». В их числе была и дочь Марка Захарова Александра.

    Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина накануне предложила Варшаверу остаться на прежней должности, но с дополнительными полномочиями, сообщил ТАСС. В ближайшее время изменения будут внесены в устав.

    Известно, что Варшавер проработал в театре 40 лет.