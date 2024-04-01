Знаменитости 01 апреля 2024, 03:22 Стало известно, кто скрывался под маской Перца на шоу «Маска» Члены жюри шоу «Маска» рассекретили личность Перца РИА «Новости»

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Личность участника седьмого выпуска шоу «Маска», скрывающегося под маской крутого Перца, рассекретили 31 марта. Им оказался певец Давид Манукян, известный под сценическим псевдонимом DAVA.

В этом выпуске кандидатами на вылет стали Горилла, Перец и Матрешка. В результате зрительского голосования первая маска получила второй шанс, а Матрешку оставили уже члены жюри.

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Что касается Перца, то его личность угадали телеведущая Регина Тодоренко и певец Филипп Киркоров. Тимур Родригез и Валерия считали, что в костюме скрывался Юрий Музыченко.

«Я очень рад, что дошел до седьмого выпуска. Всем хочу сказать огромнейшее спасибо!» — заявил Манукян.

В шоу продолжают участвовать Бабочка, Горилла, Змей, Енот, Кактус, Кот, Щенок, Матрешка и Горыныч. Следующий выпуск выйдет на телеканале в воскресенье, 7 апреля.

Ранее Тодоренко рассказала, что Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».