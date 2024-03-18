Знаменитости 18 марта 2024, 03:12 Стало известно, кто прятался за маской Арлекина на шоу «Маска» Жюри «Маски» рассекретило личность артиста в костюме Арлекина Unsplash

Читать 360tv в

В шестом эпизоде пятого сезона шоу «Маска» члены жюри рассекретили Арлекина, который был одним из любимчиков зрителей. Программу показали на телеканале НТВ.

Выпуск показали вечером в воскресенье, 17 марта. Руководство канала решило перенести трансляцию на позднее время из-за проведения президентских выборов в России.

Реклама

На этот раз номинантами на вылет стали Кот, Щенок и Арлекин. Кота спасли благодаря иммунитету, полученному им в первой программе сезона. Щенка судьи решили оставить практически единогласным решением, а вот Арлекину не повезло.

При опросе судей, кто может скрываться под маской, большинство ответило, что это Мия Бойко. Только Тимур Родригез назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Жюри угадало, кто скрывался под маской Арлекина.

Ранее Филипп Киркоров п ообещал выгнать с проекта «Маска» рэпера Давида Манукяна, известного как Дава. При этом певец не уточил, чем исполнитель вызвал у него недовольство.