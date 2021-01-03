Стало известно, когда пройдет прощание с актером Владимиром Кореневым

Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым состоится 5 января. Оно пройдет в Электротеатре «Станиславский». При этом его похоронят на Введенском кладбище столицы.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Электротеатре «Станиславский».

«Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января, с 10:00 до 12:00, в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище», — отметил собеседник.

Владимир Коренев скончался 2 января от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция. Его дочь рассказала, что актер лежал в красной зоне ковидного госпиталя. Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе. За свою карьеру успел сняться почти в тридцати фильмах и поучаствовать в десятках постановок в театре. Больше всего Коренев запомнился по главной роли в фильме «Человек-амфибия».

Художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов в беседе с «360» назвал встречу с Кореневым одним из главных событий в своей жизни. Он подчеркнул, что смерть актера стала огромной, невосполнимой утратой для театра, и назвал его великим человеком.