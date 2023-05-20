20 мая 2023, 16:55
Стало известно, когда Костомарова выпишут из больницы
«Спорт-Экспресс»: фигуриста Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая
Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая, сообщили источники издания «Спорт-Экспресс». По их информации, спортсмен пошел на поправку и «перестал капризничать».
Собеседник «Спорт-Экспресса» рассказал, что сначала врачи не могли найти подход к Костомарову — они сомневались, что он сможет восстановиться в психологическом плане. Сейчас ситуация стала лучше, и фигурист пошел на поправку.
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Источники добавили, что с олимпийским чемпионом регулярно занимаются, его возят на занятия. Костомарова начали готовить к протезированию — он уже тренируется, чтобы подготовить мышцы. Если заключительный этап восстановления пройдет удачно, спортсмена выпишут в конце мая, уточнило издание.
Ранее появилась информация, что Романа Костомарова отправят на лечение за границу. Эти данные опровергли источники РЕН ТВ.
Больницы
Роман Костомаров
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