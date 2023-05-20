Знаменитости 20 мая 2023, 16:55 Стало известно, когда Костомарова выпишут из больницы «Спорт-Экспресс»: фигуриста Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая, сообщили источники издания «Спорт-Экспресс». По их информации, спортсмен пошел на поправку и «перестал капризничать».

Собеседник «Спорт-Экспресса» рассказал, что сначала врачи не могли найти подход к Костомарову — они сомневались, что он сможет восстановиться в психологическом плане. Сейчас ситуация стала лучше, и фигурист пошел на поправку.

Реклама

Источники добавили, что с олимпийским чемпионом регулярно занимаются, его возят на занятия. Костомарова начали готовить к протезированию — он уже тренируется, чтобы подготовить мышцы. Если заключительный этап восстановления пройдет удачно, спортсмена выпишут в конце мая, уточнило издание.

Ранее появилась информация, что Романа Костомарова отправят на лечение за границу. Эти данные опровергли источники РЕН ТВ.