Стало известно, когда Кейт Буш и Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла Deadline: Кейт Буш и Джорджа Майкла включат в Зал славы рок-н-ролла в 2023 году

Легенды британской музиндустрии Кейт Буш и Джордж Майкл в 2023 году включат в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщило издание Deadline.

«Ежегодная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла запланирована на пятницу, 3 ноября, в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк», — написало СМИ.

Все артисты могут войти в зал спустя 25 лет после выхода их первого сингла. Как сообщило издание NME, в этом году Кейт Буш наконец попала в Зал после трех предыдущих номинаций: в 2018, 2021 и 2022 годах.

«Хотя она не выпускала новую музыку более десяти лет, певица и автор песен недавно пережила всплеск популярности, когда ее сингл 1985 года Running Up That Hill стал вирусным после появления в сериале Netflix „Очень странные дела“, — передавало NME.

Среди других наменантов в 2023 году — Шерил Кроу, группа Тома Морелло Rage Against The Machine, рэп-новатор Мисси Элиотт, группа The Spinners и легенда кантри Уилли Нельсон, недавно отметивший свое 90-летие.

«Последним исполнителем, который будет включен в класс 2023 года, является Джордж Майкл, который был признан успешным для финальной версии после победы в голосовании фанатов», — добавило издание.

Зал славы рок-н-ролла — это музей, расположенный на берегу озера в Кливленде в США. Он представляет собой мультимедийный музейный комплекс. В нем все посвящено наиболее известным и влиятельным музыкальным деятелям.