Стало известно, когда и где состоится прощание с Альшанским

Названы место и время прощания с актером Виталием Альшанским. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на его друга Дмитрия Дунаева.

По данным «Газеты.ru», похороны состоятся 11 февраля на Прокшинском кладбище. Траурная церемония начнется в 12:00 в морге на Тарном проезде в Москве.

Актер Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. Предварительной причиной смерти назвали инфаркт. Альшанского без сознания в квартире нашла его крестная Элеонора Шашкова.