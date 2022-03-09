Стало известно, кем заменят Анну Нетребко в Барселонском театре оперы «Лисео»

Певица Анна Нетребко не сможет выступать в Оперном театре Барселоны «Лисео» из-за событий на Украине. Артистке уже найдена замена. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, 3 апреля будет выступление других известных исполнителей. Концерт посвятят 175-летию театра.

«В итоге это будет концерт с участием некоторых главных деятелей мировой оперы, которые в то же время подарили „лицеистам“ золотые страницы последних лет театра, таких, как Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя», — рассказали в театре.