Знаменитости 30 декабря 2023, 03:13 Стало известно, кем заменят Анну Asti в фильме «Иван Васильевич меняет все» после «голой» вечеринки Клава Кока заменит Анну Asti в фильме «Иван Васильевич меняет все» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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Российской певице Анне Asti нашли замену в комедии «Иван Васильевич меняет все», теперь вместо нее роль куклы Барби сыграет вокалистка Клава Кока. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Mash.

В материале также сообщили о замене других актеров. Вместо певца Филиппа Киркорова в проект позвали сниматься актера Никиту Кологривова, который сыграл «Кощея» в сериале «Слова пацана».

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Артист согласился на роль Людовика XVI, однако российский поп-король играл Петра I. В итоге сценарий экстренно переписали и вырезали неподходящие по смыслу сцены. На съемочной площадке Кологривый произнес коронную фразу «За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю». Это новый вариант высказывания из нашумевшего сериала о преступных группировках.

Самой сговорчивой оказалась Клава Кока. Она сразу согласилась на предложенные условия, потому что мечтала попробовать себя в роли актрисы.

Шквал негатива обрушился на знаменитостей после их появления на скандальной «голой» вечеринке, устроенной телеведущей Ананстасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие. Ранее стало известно, что концерты Киркорова и Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января.