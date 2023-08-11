Знаменитости 11 августа 2023, 04:19 Стало известно, какую пенсию получают известные российские артисты Актер Пашутин заявил, что получает пенсию размером в 95 тысяч рублей РИА «Новости»

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Размер пенсии актера Александра Пашутина составляет 95 тысяч рублей. Об этом артист рассказал в беседе с изданием aif.ru. Но довольно внушительную сумму выплачивают не только ему.

По словам актера, положенные ему пенсионные выплаты были бы меньше, если бы московский мэр Сергей Собянин не доплачивал народным и заслуженным артистам.

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«Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!» — сообщил Пашутин.

Издание News.ru рассказало о других артистах, чьи пенсионные выплаты составляют выше среднего. Например, у актера Юрия Стоянова реальная пенсия была бы 24 тысячи рублей, но благодаря разным прибавкам мужчина ежемесячно получает около 61 тысячи рублей.

«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды», — рассказал он.

Актеру Станиславу Садальскому государство каждый месяц перечисляет по 55 тысяч рублей. Своей пенсией знаменитость доволен и не понимает возмущения некоторых коллег, недовольных маленькими выплатами.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, в каком случае россиянин может остаться без страховой пенсии.