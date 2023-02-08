08 февраля 2023, 12:23
Стало известно, какие пластические операции преобразили певицу Мадонну
Американская певица, музыкальный продюсер Мадонна в свои 64 года радикально изменила внешность при помощи пластических операций. О процедурах, которые изменили лицо певицы, рассказал хирург Майкл Хорн в беседе с обозревателями Daily Mail.
По данным Nation News, на лице Мадонны исчезли морщины, а кожа стала более натянутой. Вероятно, певица прибегла к круговой пластике лица, а также изменила разрез глаз.
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Кроме того, артистка сделала ринопластику, благодаря которой ее нос стал более заостренным и узким.
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