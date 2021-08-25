Стало известно, какие алименты платят звездные отцы

Разводы звездных родителей в последнее время перестали быть редкостью. Кто-то расходится полюбовно, а кому-то приходится долго ходить по судам, чтобы разрешить финансовые споры. О том, какие алименты перечисляют спортсмены Павел Мамаев, Иван Телегин и Александр Кержаков, а также артисты Стас Пьеха и Виталий Гогунский своим бывшим женам, рассказал сайт NEWS.ru.

Судебное разбирательство из-за алиментов между Павлом и Аланой Мамаевыми сейчас находится в самом разгаре. В апреле они официально расторгли брак, просуществовавший восемь лет. Мамаева, уличившая футболиста в изменах, пожаловалась на маленькие алименты. По ее словам, Павел платил на их совместную дочь 12 тысяч рублей, а позже стал платить 30 тысяч в месяц. По последней информации, суд может взыскать с Мамаева четверть его дохода.

У Ивана Телегина и Пелагии расставание также не обошлось без скандала. Суд развел звезд в конце прошлого года, и с тех пор Телегин исправно платит Пелагее алименты. Ежемесячные выплаты составляют около 900 тысяч рублей в месяц. С учетом прочих выплат эта сумма может достигать двух миллионов рублей.

Стас Пьеха отдает для своего сына Петю от диждея Натальи Горчаковой 350-500 тысяч в месяц. Певец отметил, что хотел бы давать еще больше денег. Известно, что Пьеха берет на себя траты, связанные с обучением ребенка, покупает игрушки и одежду.

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский расстался с женой Ириной Маирко в 2019 году. Экс-супруга обвинила актера в том, что после развода он перестал принимать участие в воспитании дочери и не помогает ей финансово. Однако по словам Гогунского, он оставил бывшей супруге и дочери московскую квартиру. Актер также утверждал, что отдал Ирине все, что имел.

Футболист Александр Кержаков предложил бывшей супруге Милане Тюльпановой содержать их сына на 27,5 тысячи рублей в месяц. Это и есть алименты на их общего сына Артемия. Милана не без юмора прокомментировала сумму, написав в соцсетях: «Что имеем, то имеем, спасибо и на этом, как говорится».