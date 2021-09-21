Стало известно, как живет исполнительница роли Хадижи в сериале «Клон»

Карла Диас получила в России широкую известность благодаря роли Хадижи в культовой теленовелле «Клон». О том, как живет сейчас девушка, рассказали «Дни.ру».

По сюжету сериала, Хадижа являлась дочерью главной героини. Эта роль принесла Диас известность и помогла в дальнейшем развитии актерской карьеры.

28 ноября Карле Диас исполнится 31 год. Актриса постоянно принимает участие в съемках фильмов и сериалов, работает на телевидении, в рекламе, выступает в качестве модели. Instagram-аккаунт девушки насчитывает более девяти миллионов подписчиков. Не так давно девушка поделилась с фанатами кадрами с откровенной фотосессии. Поклонники оценили стройную фигуру актрисы и написали ей множество комплиментов.

О личной жизни девушки почти ничего не известно. У нее нет супруга и детей. Не так давно появилась информация о том, что актриса борется с опухолью в щитовидной железе. Артистка сдала анализы, чтобы узнать, является ли заболевание доброкачественным или злокачественным. О результатах тестов Карла рассказывать не стала.