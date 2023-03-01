Знаменитости 01 марта 2023, 13:50 Стало известно, как российские звезды заботятся о своих любимых питомцах Unsplash

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Многие популярные представители шоу-бизнеса часто делятся в соцсетях фотографиями своих домашних питомцев. О том, как российские знаменитости ухаживают за своими любимцами, сообщилсайт kp.ru.

Балерина Анастасия Волочкова купила кота породы «золотистая британская шиншилла» за полмиллиона рублей. В распоряжении любимца артистки двухэтажный особняк и услуги домработницы. Кот Риччи регулярно проводит свой день в салонах красоты для питомцев, где его стригут, моют и вычесывают.

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Телеведущая Алена Водонаева специально купила квартиру своему коту Эскобару в Хамовниках. Решение о таком приобретении Водонаева объяснила тем, что у ее ребенка появилась сильнейшая аллергия на кошачью шерсть.

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Певец Дима Билан каждый месяц тратит на лечение своего кота по 50 тысяч рублей. Также у питомца имеется собственный мини-домик.