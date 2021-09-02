Стало известно, как появился хит Шуфутинского «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал историю о том, как создавался знаменитый хит «Третье сентября». По словам заслуженного артиста РФ, он попросил коллег во время гастролей написать для него эту песню, и они сделали это. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

«Песню „Третье сентября“ написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: „Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я ее спою“. Вот и появилась песня „Третье сентября“. С тех пор прошло больше 25 лет. Песню любят — молодежь все больше к ней подключается, пожилые без нее жить не могут», — сообщил музыкант.

В 2019 году Шуфутинский обратился к своим поклонникам с необычной просьбой. Певец вспомнил о приближающимся 3 сентября и написал, что не хочет оставаться один в этот день.