Стало известно, как поделят наследство Жванецкого

Недвижимость Михаила Жванецкого оценивают минимум в сто миллионов рублей. Адвокат Сергей Жорин рассказал, на какую часть этих средств могут рассчитывать наследники артиста.

«Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, де-юре принадлежит его супруге», — объяснил Жорин изданию Teleprogramma.pro.

Остальное будет поделено на равные части между наследниками первой очереди. К ним относятся и жена, и дети артиста. Официальной супругой Жванецкого с 2010 года была Наталья Сурова, пара воспитывала общего сына Дмитрия. Ранее артист был женат на Ларисе Кулик, но в этом браке дети не появились.

СМИ пишут, что у Жванецкого было множество романов на стороне, часть из которых также привела к рождению детей. Известно как минимум о четырех внебрачных детях сатирика: дочерях Ольге и Елизавете, сыновьях Андрее и Максиме. Артист с ними не поддерживал связь. Кроме того, ходят слухи и о шестом ребенке Жванецкого. Все они могут рассчитывать на часть наследства артиста, но при условии, что смогут доказать родство.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Официальная причина смерти не названа.