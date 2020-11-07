facebook_pixel
    07 ноября 2020, 09:21

    Стало известно, как поделят наследство Жванецкого

    Ксения Басырова

    Недвижимость Михаила Жванецкого оценивают минимум в сто миллионов рублей. Адвокат Сергей Жорин рассказал, на какую часть этих средств могут рассчитывать наследники артиста.
    Стало известно, как поделят наследство Жванецкого

    «Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, де-юре принадлежит его супруге», — объяснил Жорин изданию Teleprogramma.pro.

    Остальное будет поделено на равные части между наследниками первой очереди. К ним относятся и жена, и дети артиста. Официальной супругой Жванецкого с 2010 года была Наталья Сурова, пара воспитывала общего сына Дмитрия. Ранее артист был женат на Ларисе Кулик, но в этом браке дети не появились.

    СМИ пишут, что у Жванецкого было множество романов на стороне, часть из которых также привела к рождению детей. Известно как минимум о четырех внебрачных детях сатирика: дочерях Ольге и Елизавете, сыновьях Андрее и Максиме. Артист с ними не поддерживал связь. Кроме того, ходят слухи и о шестом ребенке Жванецкого. Все они могут рассчитывать на часть наследства артиста, но при условии, что смогут доказать родство.

    Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Официальная причина смерти не названа.