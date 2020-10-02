Стало известно, как Фоменко пришел в «Формулу—1»

Он хотел заниматься картингом, но в его родном городе для этого не было условий. Тогда ему помог покойный Влад Листьев. Он позвал знаменитость в команду звезд в «Гонках на выживание».

После спортсмен выступал за множество команд, завоевав титул Чемпиона России и бронзу Открытого первенстве Санкт-Петербурга.

Позже Фоменко попал в «Формулу—1». Он три года был руководителем инженерного отдела команды Marussia Virgin Racing. В 2014 году она перестала существовать.