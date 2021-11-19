Стало известно, как чувствовала себя Марина Хлебникова перед пожаром

Продюсер Дмитрий Чижов рассказал о том, как чувствовала себя Марина Хлебникова перед пожаром, который случился накануне в ее доме в Москве. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Мы по отделению работали, несколько концертов, все нормально, она активная, в прошлом у нее было какие-то трагедии, которые порождают эти домыслы все, но то, что было сейчас: она полна творческих сил, у нее новая песня „Нева“, клип она сняла в Питере в прошлом месяце, и он сейчас выходит. Сама написала, хитовая такая песня», — сообщил продюсер.

Чижов также добавил, что певица имела вредную привычку в виде курения. Однако она всегда выходила покурить на улицу.

Пожар в квартире на Ратной улице произошел 18 ноября. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали из дома пять человек, в их числе оказалась Марина Хлебникова. Ее доставили в больницу с множественными ожогами, в том числе на лице и на голове. По данным источника «360», певица находится в ожоговой реанимации. Она в стабильном состоянии, наметалась положительная динамика. Источник добавил, что в крови артистки нашли следы алкоголя. Официальной информации о состоянии Хлебниковой нет.