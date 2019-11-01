Стало известно, из-за чего враждуют дети Кейт Миддлтон

Близкий к королевской семье источник рассказал, что годовалый принц Луи пока не активно принимает участие в играх старших брата и сестры. В свою очередь, шестилетней принц Джордж и четырехлетняя Шарлотта стали проводить больше времени вместе после того, как пошли в одну школу. Однако, по словам инсайдера, в последнее время дети не ладят между собой.

Иногда Джордж и Шарлотта могут поссориться из-за игрушки или телевизора, сообщил сайт «Дни.ру».

«Обычно это происходит из-за глупых вещей, таких как игрушки или телевизионные шоу, которые они хотят смотреть. Шарлотта чрезвычайно уверена в себе и любит внимание. Джордж более сдержан, хотя он иногда тоже начинает выходить из своей скорлупы», — объяснил источник.