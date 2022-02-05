Стало известно имя предполагаемого преемника Маслякова на посту ведущего КВН

У телеигры КВН в скором времени может смениться ведущий. Не исключено, что Александра Маслякова заменит Иван Ургант. Сейчас бессменный руководитель юмористического шоу ищет себе замену.

Актер «Уральских пельменей» и кинопродюсер Сергей Ершов рассказал сайту kp.ru, что Масляков намерен рассмотреть несколько кандидатур и по итогам выбрать для КВН постоянного ведущего.

«Я считаю, что это прекрасный, грамотный ход», — заметил он.

Место Маслякова, предположил Ершов, займет человек «высочайшего уровня». Поскольку великой игре нужны великие люди.

«Иван Ургант, например, ну или другие звезды», — сказал актер.

Программу, по его словам, могут вести либо не чужие игре люди, либо популярные игроки КВН. С позицией Ершова согласились и коллеги по цеху. Они добавили, что Масляков не прекратит руководство юмористическим шоу, даже если перестанет быть его ведущим.

Поводом для поиска замены Ершов назвал опасения Маслякова из-за ситуации с коронавирусом. Недавно ведущий записал видеообращение, где рассказал о своем отсутствии на съемках передачи. Видео опубликовал Telegram-канал КВН.

«Коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего», — заявил Масляков, пожелав всем игрокам удачи в новом сезоне.