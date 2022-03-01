Стало известно имя актера, который сыграет Бенджамина Франклина

В новом сериале ITV Studios America и Apple Studios, который основан на книге лауреата Пулитцеровской премии Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», главную роль исполнит голливудский актер Майкл Дуглас. Об этом написало издание Hollywoodreporter.com.

Новая кинокартина пока не имеет названия. Известно лишь то, что в сериале расскажут об одной из величайших авантюр в легендарной жизни Франклина. В 70 лет ему без подготовки удалось убедить монархию Франции поддержать эксперимент Америки в области демократии, сообщила «Газета.ru».

Франклин тогда перехитрил британских шпионов, французских осведомителей и враждебно настроенных коллег, одновременно создавая франко-американский союз 1778 года и окончательный мир с Англией в 1783 году. Многие считают, что без тех переговоров США не удалось бы выиграть в Войне за независимость.

Режиссером новой кинокартины выступит обладатель премии «Эмми» Тим Ван Паттен. Среди его самых известных работ — «Подпольная империя» и «Клан Сопрано».