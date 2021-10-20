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    20 октября 2021, 19:23

    Стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл покрестят свою дочь

    Королевский эксперт Майерс: крещение Лилибет-Дианы может состояться в Калифорнии

    Полина Гребенщикова

    Эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс рассказал, что крещение дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет-Дианы пройдет в Калифорнии. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Express.

    По словам Майерса, Гарри и Меган объявят о месте крещения позже.

    Дочь герцогов Сассекских родилась этим летом. Супруги решили нарушить традицию королевской семьи, проведя обряд крещения не в Великобритании, а в США.