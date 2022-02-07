Стало известно, где похоронят ведущего «Модного приговора»
Историк моды Александр Васильев приобрел себе место на Троекуровском кладбище
Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев признался, что не боится смерти. Историк моды уже написал завещание и приобрел место на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Васильев заявил, что в свои 63 года сделал уже столько всего, что хватит на 10 жизней. По его словам, нельзя быть готовым к смерти. Гроб он пока не заказал, но завещание уже оформил, место на кладбище тоже.
«Мои родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ. Там есть место для меня», — признался ведущий.
Историк моды призвал людей жить более разумно, думать о том, ради чего они живут.
Сам Васильев планирует дожить до 100 лет. А дальше решит, насколько позволит здоровье.
Весной 2020 года Васильева госпитализировали с ковидом. На время лечения в шоу «Модный приговор» его согласились заменить Дмитрий Дибров и Валдис Пельш, писала «Газета.ru».
Ранее в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Такое нововведение захотели предусмотреть в законопроекте о похоронном деле, который скоро поступит на рассмотрение, сообщала газета «Известия».