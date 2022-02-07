Стало известно, где похоронят ведущего «Модного приговора»

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев признался, что не боится смерти. Историк моды уже написал завещание и приобрел место на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Васильев заявил, что в свои 63 года сделал уже столько всего, что хватит на 10 жизней. По его словам, нельзя быть готовым к смерти. Гроб он пока не заказал, но завещание уже оформил, место на кладбище тоже.

«Мои родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ. Там есть место для меня», — признался ведущий.

Историк моды призвал людей жить более разумно, думать о том, ради чего они живут.

Сам Васильев планирует дожить до 100 лет. А дальше решит, насколько позволит здоровье.

Весной 2020 года Васильева госпитализировали с ковидом. На время лечения в шоу «Модный приговор» его согласились заменить Дмитрий Дибров и Валдис Пельш, писала «Газета.ru».

Ранее в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Такое нововведение захотели предусмотреть в законопроекте о похоронном деле, который скоро поступит на рассмотрение, сообщала газета «Известия».