Стало известно, где и когда пройдет прощание с Грачевским

Прощание с Борисом Грачевским пройдет 17 января. Оно состоится в Большом зале Центрального дома кино. Об сообщили «360» в пресс-службе Союза кинематографистов.

«Прощание с кинопродюсером, сценаристом и режиссером Борисом Грачевским пройдет 17 января в 11:00 в Большом зале Центрального дома кинематографистов», — рассказали в пресс-службе.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Об этом сообщила его супруга, а позже печальное известие подтвердили друзья режиссера. Основатель «Ералаша» скончался из-за коронавируса. Он заразился в конце прошлого года, и первые дни лечился дома. Однако вскоре его состояние стало ухудшаться, и врачи приняли решение госпитализировать Грачевского.

В больнице его сперва поместили в обычную палату, но затем перевели в реанимацию. Грачевский практически не мог дышать самостоятельно, поэтому врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Несколько дней назад медики сообщили, что Грачевскому стало лучше — он пришел в себя и стал с помощью жестов общаться с персоналом больницы. Однако 14 января его состояние резко ухудшилось, медикам пришлось вновь ввести его в кому.