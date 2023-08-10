10 августа 2023, 23:40
Стало известно, где и когда похоронят Веру Васильеву
Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
Народную артистку Советского Союза Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Театра Сатиры в беседе с РИА «Новости».
«Вера Кузьминична будет похоронена на Новодевичьем кладбище», — заявил собеседник агентства.
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Васильева умерла на 98-м году жизни. Российский лидер Владимир Путин назвал ее кончину невосполнимой утратой для российской культуры.
Ранее стала известна дата прощания с актрисой — 12 августа. Поклонники, родные и близкие простятся с артисткой на территории Театра сатиры, где Васильева работала с 1948 года.
Знаменитость исполнила на сцене этого театра более 40 ролей. Она появилась в таких спектаклях, как «Доходное место», «Волшебные кольца Альманзора», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и другие.
Кроме того, у актрисы большая фильмография. Она играла в более чем в 30 кинокартинах. Зрители наблюдали за ней в лентах «Свадьба с приданым», «Карнавал», «Звезда экрана» и других. Также знаменитость занималась озвучкой мультфильмов.
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