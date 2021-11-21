Стало известно, где и когда похоронят Гаркалина

Актера и педагога Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября. В тот же день пройдет прощание. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГИТИСа.

«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», — уточнили там.

В этот же день состоится гражданская панихида — она пройдет с 11:00 до 13:00 в учебном театре ГИТИСа.

Актер Валерий Гаркалин умер 20 ноября. Последние недели жизни он боролся с коронавирусом. Его госпитализировали в начале октября. Несмотря на все старания врачей, состояние актера продолжало ухудшаться. Сначала его перевели в реанимацию, потом подключили к аппарату ИВЛ, а затем — ввели в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы наполнить кровь кислородом.

По данным СМИ, перед смертью у него начался пневмоторакс и полиорганная недостаточность. Это одно из самых тяжелых осложнений при ковиде. Академик РАМН, директор НИИ пульмонологии ФМБА Александр Чучалин объяснил, что полиорганная недостаточность возникает в результате воспаления мелких сосудов и капилляров в разных органах, в том числе в сердце. Известно, что у Гаркалина были серьезные проблемы с сердцем — несколько лет назад он перенес ряд трудных операций.