Стало известно, что ждет союз Тарзана и Королевой в будущем

Напомним, недавно СМИ уличили мужа исполнительницы в неверности. Сначала танцор опубликовал пост, где попросил журналистов прекратить вмешательство в его частную жизнь, а потом неожиданно сам признался в измене, записав видеообращение в Instagram.

Провидец составил свой прогноз будущего для семейной пары. Он уверен, что в паре нет трещины, даже несмотря на то, что сейчас у них происходит. Вечерский уверен, что обычная измена не способна разрушить подобный союз.

«Королева сейчас действительно испытывает не самые лучшие эмоции, к тому же, есть вероятность энергетического влияния на ситуацию с ее стороны. Но это останется в прошлом, их отношения с Глушко имеют большой потенциал для развития, хотя в чем-то у них и есть разногласия», — поделился эксперт.

Он также подчеркнул, что Тарзан пытается сохранить брак и идет на компромиссы, хоть и многого не договаривает Королевой.