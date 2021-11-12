Стало известно, что носит в дамской сумке Кейт Миддлтон

Во время поездки на саммит ООН по климату в Глазго королевскому эксперту Анджеле Моллард удалось рассмотреть содержимое сумки Кейт Миддлтон. По ее словам, герцогиня Кембриджская забыла застегнуть ее, тем самым показав, что всегда берет с собой во время поездок. Об этом написало издание Express.

Королевский эксперт отметила, что герцогиня всегда носит с собой салфетки, которые убирают жирный блеск с лица. Кроме того, в ее сумочке имеются полезные батончики для перекуса.

«Я не думаю, что она позволила бы нам просто заглянуть в сумку, думаю, что она забыла ее застегнуть. Там были ноутбук, папка с бумагами. Видимо, она всегда носит с собой салфетки для удаления жирного блеска. Также там есть пачка изюма и батончик мюсли», — процитировал «ПолитЭксперт» слова Анджелы Моллард.

Ранее герцогиня Кембриджская заявила о планах снять свой первый документальный фильм. Картина будет посвящена раннему развитию детей.