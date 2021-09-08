facebook_pixel
    08 сентября 2021, 14:46

    Стало известно, что актриса Оливия Манн ждет первого ребенка

    Дарья Морозова

    Актриса, известная по фильму «Люди Икс: Апокалипсис», Оливия Манн ждет первого ребенка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее партнера, комика Джона Малэйни.

    Стало известно, что актриса Оливия Манн ждет первого ребенка

    Артист рассказал, что в прошлом году проходил лечение от наркотической зависимости и расстался со своей женой. После этого он познакомился с Манн.

    «У меня сложились действительно прекрасные отношения с этим невероятным человеком. А теперь мы ждем ребенка», — поделился он.

    Малэйни признался, что эта новость помогает ему пройти начальный этап выздоровления от зависимости.

    Ранее актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, поделилась воспоминаниями о Жане-Поле Бельмондо. Новость о смерти французского актера застала артистку врасплох. Бельмондо был кумиром для ее мужа, сообщила она.

    Поргина рассказала, как они вместе Караченцовым встречались с французским артистом в Москве, куда он приехал уже после перенесенного инсульта. По словам Поргиной, тогда на руке Бельмондо был металлический браслет, а на ноге специальный утяжеляющий «башмак», чтобы он не махал ногой.