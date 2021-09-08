Стало известно, что актриса Оливия Манн ждет первого ребенка

Актриса, известная по фильму «Люди Икс: Апокалипсис», Оливия Манн ждет первого ребенка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее партнера, комика Джона Малэйни.

Артист рассказал, что в прошлом году проходил лечение от наркотической зависимости и расстался со своей женой. После этого он познакомился с Манн.

«У меня сложились действительно прекрасные отношения с этим невероятным человеком. А теперь мы ждем ребенка», — поделился он.

Малэйни признался, что эта новость помогает ему пройти начальный этап выздоровления от зависимости.

Ранее актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, поделилась воспоминаниями о Жане-Поле Бельмондо. Новость о смерти французского актера застала артистку врасплох. Бельмондо был кумиром для ее мужа, сообщила она.

Поргина рассказала, как они вместе Караченцовым встречались с французским артистом в Москве, куда он приехал уже после перенесенного инсульта. По словам Поргиной, тогда на руке Бельмондо был металлический браслет, а на ноге специальный утяжеляющий «башмак», чтобы он не махал ногой.