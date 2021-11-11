Сталлоне рассказал, как чуть не погиб из-за удара Лундгрена

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал, что во время съемок «Рокки IV» получил сильный удар от актера Дольфа Лундгрена, который чуть не стал смертельным. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на New York Post.

Лундгрен исполнил в фильме роле российского бойца Ивана Драго. После удара Сталлоне сначала чувствовал себя нормально. Но дома у него подскочило давление до 260.

Он был уверен, что умрет, но врачи смогли его спасти. Четыре дня актер провел в отделении интенсивной терапии.

«Лундгрен растер меня в порошок», — заключил Сталлоне.

Ранее актер Александр Дьяченко перенес ковид. Актер рассказал, с какими последствиями ему пришлось столкнуться после болезни.

Дьяченко уточнил, что значительно прибавил в весе из-за назначенной ему гормональной терапии. Из-за этого актер столкнулся с депрессией и апатией. Кроме того, после коронавируса у Дьяченко начал болеть позвоночник и суставы, из-за чего он не может бегать, быстро ходить и подниматься по лестнице.

«Ежедневно мучаюсь от боли, которую снять никакими способами не удавалось», — поделилась звезда сериала «Мажор».