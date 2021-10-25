Певица Наталия Орейро и ее сын стали россиянами

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро и ее сын получили гражданство РФ. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации, уточнил RT.

«Принять в гражданство России <…> Орейро Иглесиас Наталию Марису, родившуюся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорится в тексте указа.

Звезда сериала «Дикий ангел» заявила о желании стать россиянкой в 2019 году в эфире шоу «Вечерний Ургант». Позже Орейро объяснила, что это был такой символический способ отблагодарить россиян за любовь, но переезжать в страну она не намерена.

Летом прошлого года в свет вышел документальный фильм «Наша Наташа» о жизни Орейро. Певица тогда заявила, что эта лента раскрывает причину ее связи с Россией.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее высказал мнение, что актриса решила получить российский паспорт из-за более мягкого налогообложения и сентиментальности россиян, сообщала «Газета.ru».