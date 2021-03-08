Национальный отбор на Евровидение-2021 пройдет вечером 8 марта в эфире Первого канала. Участника, который будет представлять Россию на конкурсе, выберут с помощью зрительского голосования. По предварительной информации, за эту возможность поборются три претендента.

Об этом сообщило издание Super со ссылкой на источники. По их данным, в национальном отборе примут участие группа «#2Маши», Антон Беляев и певица Манижа. По данным издания, их выбрали из шорт-листа, в который также входили Morgenstern, Niletto и Егор Крид. При этом певицы Манижи там не было.

Super уточнил, что сейчас музыканты репетируют свои выступления для вечернего шоу, во время которого станет известно имя победителя национального отбора. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в 2020 году, участвовать в отборе не будет. Они придут на шоу в качестве специальных гостей.

По данным издания, зрителям также покажут студию, в которой известные музыканты будут комментировать выступления участников. В их числе — Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина и другие звезды.