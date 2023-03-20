Знаменитости 20 марта 2023, 15:30 Стали известны секреты красоты и молодости телеведущей Екатерины Стриженовой Сестра Екатерины Стриженовой рассказала, что помогает ведущей поддерживать красоту РИА «Новости»

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Сегодня, 20 марта, актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 55 лет. Несмотря на возраст, она продолжает выглядеть молодо и красиво. Родная сестра ведущей — модельер и владелица собственного модного дома Виктория Андреянова — рассказал, что помогает ее родственнице выглядеть неотразимо. Об этом написал сайт kp.ru.

Андреянова рассказала, что из-за напряженного рабочего графика ее сестре не всегда удается полноценно поспать. Справляться с накопившейся усталостью ей помогает необычный домашний питомец. Женщина спасла травмированное животное, выходила его и вырастила.

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«Теперь эта белка воспринимает Катю как свою мать и как свое дерево. И когда сестра выпускает белку из клетки и та начинает нарезать по ней круги, происходит невероятный обмен энергиями», — отметила дизайнер.

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Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что выглядеть свежо ее сестре помогает счастливый брак. Конечно, Екатерина не забывает следить за собой, но главное табу в их семье — никаких пластических операций.

«Для нас важна натуральность образа: длинные волосы, открытое лицо — мы и дочкам это привили», — подчеркнула Андреянова.