Стали известны секреты долголетия Елизаветы II

В этом году представительнице династии Виндзор, королеве Елизавете II исполнится 96 лет. Журналисты издания Express узнали, в чем заключается секрет долголетия монаршей особы.

Оказалось, что Елизавета II вместо гастрономических изысков предпочитает обычные блюда. Любимым ее лакомством является камбала со шпинатом, также королева предпочитает есть мясо и рыбу с овощами. Королева старается не пропускать приемы пищи и питаться строго четыре раза в день.

В дополнении к правильному питанию она добавляет легкие физические упражнения. До недавнего времени монаршая особа даже каталась верхом на любимых лошадях, сообщило «Утро.ру».

Сон у королевы также строго по правилам. Она старается отводить на него не менее восьми часов в сутки, при этом засыпая и просыпаясь всегда в одно и то же время. Иногда, в качестве исключения, Елизавета II просит своего шеф-повара готовить ей гамбургеры, но без булочки.