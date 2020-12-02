Стали известны самые популярные приложения для iPhone в России

По данным ИА «Невские новости», на телефонах чаще всего скачиваются соцсети и мессенджеры: TikTok, ZOOM, Telegram, WhatsApp и Instagram.

На планшетах достаточно популярным оказалось приложение ZOOM. Это может объясняться переходом на удаленную работу.

Среди игр самой часто скачиваемой оказалась Among Us по мотивам «Мафии». В топ-3 также вошли шутер PUBG и многопользовательская игра Brawl Stars.

Ранее был составлен список самых популярных исполнителей в России. На первом месте оказались Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль).

На второй строчке рейтинга расположился Элджей. Третье место поделили между собой покинувший лейбл BlackStar Тимати и группа Little Big, которая не попала на Евровидение в этом году, но установила рекорд конкурса. Четвертое и пятое места достались Моргенштерну и певице Zivert.

Из более старых исполнителей популярными были признаны Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.