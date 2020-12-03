Стали известны самые популярные артисты России

Самыми популярными артистами России в 2020 году стали рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит. Кроме них, в лидеры по прослушиваниям выбились Zivert и Artik & Asti, следует из данных стримингового аудиосервиса «СберЗвук» и платформы Apple Music.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«На первое место по количеству прослушиваний в России вышел скандальный шоумен и талантливый музыкант Morgenshtern, который успел за этот год побывать в гостях у Дудя, Урганта и выпустить целую серию хитов с Элджеем, Тимати и Lil Pump», — рассказали агентству в пресс-службе «СберЗвука».

Второе место в рейтинге заняла поп-группа Artik & Asti, которую в 2010 году основал продюсер и исполнитель Артем Умрихин. За 2020 год группа выпустила хит «Девочка, танцуй», а также записала совместные треки с группой «Руки Вверх», Стасом Михайловым и другими музыкантами. Третье место по версии «СберЗвука» заняла российская певица Zivert.

По данным Apple Music самым популярным исполнителем у аудитории платформы стал Скриптонит.

«В начале года музыкант порадовал подписчиков Apple Music эксклюзивным альбомом „2004“. В течение всего 2020 года не было ни одной недели, чтобы пластинка не попадала в топ-10 альбомного чарта Apple Music», — подчеркнули в пресс-службе платформы.

Там отметили, что вместе со Скриптонитом в тройку лидеров также вошли Моргенштерн и Zivert. При этом Artik & Asti заняли четвертое место по популярности среди слушателей на этой платформе — группа разделила его с певцом Jony. В пятерке лидеров оказались также Gayazovs brothers.