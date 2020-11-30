Стали известны пугающие обстоятельства смерти Марадоны

Адвокат медсестры Даяны Гиселы Мадрид, в отношении которой ведется расследование, Родольфо Баке раскрыл детали смерти футболиста Диего Марадоны. По его словам, незадолго до смерти бывший спортсмен ударился головой.

«Марадона в среду (18 ноября — прим.ред.), за неделю до смерти, упал и ударился головой. Но его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», — рассказал Родольфо Баке телеканалу TN.

Следствие проверяет медсестру на соблюдение необходимых процедур, а также посещала ли девушка футболиста своевременно. Однако адвокат считает, что именно сердцу Марадоны не было оказано должного внимания. По словам Баке, за день до смерти у спортсмена артериальное давление было 130/100 и пульс достигал 115. Хотя для пациента-сердечника границей считается 80 ударов. Поэтому юрист уверен, что такой исход можно было предвидеть.

В понедельник стало известно, что дочери Марадоны поставили под сомнения действия его лечащего врача Леопольдо Луке. Они обвинили его в непреднамеренном убийстве спортсмена. В свою очередь медик предоставил прокурорам всю информацию, которую они запросили.