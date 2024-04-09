Знаменитости 09 апреля 2024, 13:57 Стали известны предварительные результаты осмотра тела певца Евгения Кунгурова «Известия»: на теле певца Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти РИА «Новости»

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Осмотр тела оперного певца Евгения Кунгурова подтвердил версию о его самоубийстве. Специалисты не нашли признаков насильственной смерти, сообщил источник «Известий».

Журналисты выяснили, что на теле не нашли травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти артиста. Источник заявил, что в день случившегося Кунгуров отправил жене сообщение с угрозой наложить на себя руки.

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Артиста нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. «360» показал дом, где он умер.

У Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у частного психиатра. Его жена вызвала экстренные службы после того, как получила сообщение о самоубийстве и не смогла дозвониться до супруга. Вместе со спасателями приехали психологи.

Мужчине диагностировали смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, сообщил Telegram-канал Mash. По неподтвержденной информации, он отказался от лекарств в пользу гипноза.