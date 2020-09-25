Стали известны подробности встречи Гафта с внебрачным сыном

Сын Гафта живет в Бразилии. Они редко видятся с отцом, но иногда молодой человек приезжает в Россию. Также актриса уточнила, что сын Гафта не претендует на наследство.

«Я была на встрече, когда приехал сын, это была очень теплая встреча. И я отметила, что это такая „нечаянная радость“», — отметила Санаева.