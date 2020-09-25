25 сентября 2020, 17:10
Стали известны подробности встречи Гафта с внебрачным сыном
Актриса Елена Санаева, супруга актера Валентина Гафта рассказала, как прошла его встреча с внебрачным сыном. Об этом сообщило ИА Nation News.
Сын Гафта живет в Бразилии. Они редко видятся с отцом, но иногда молодой человек приезжает в Россию. Также актриса уточнила, что сын Гафта не претендует на наследство.
«Я была на встрече, когда приехал сын, это была очень теплая встреча. И я отметила, что это такая „нечаянная радость“», — отметила Санаева.