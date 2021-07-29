Стали известны подробности самочувствия Владимира Стеклова

PR-директор Владимира Стеклова Ирина рассказала, что актера положили в больницу с коронавирусом в среду, 28 июля. Врачи пока не оглашали данные о степени поражении легких, сообщило РИА ФАН.

До момента госпитализации актер чувствовал себя нормально. Его стояние ухудшилось внезапно, без всяких на то причин.

«Он резко заболел вечером, накануне госпитализации. Ночевал дома, а утром его увезли на скорой», — рассказала PR-директор.

Несколько дней назад прошла презентация фильма «На скорости». В ней Стеклов сыграл главного героя.