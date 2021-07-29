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    29 июля 2021, 18:09

    Стали известны подробности самочувствия Владимира Стеклова

    Оксана Лавнюженко

    PR-директор Владимира Стеклова Ирина рассказала, что актера положили в больницу с коронавирусом в среду, 28 июля. Врачи пока не оглашали данные о степени поражении легких, сообщило РИА ФАН.

    До момента госпитализации актер чувствовал себя нормально. Его стояние ухудшилось внезапно, без всяких на то причин.

    «Он резко заболел вечером, накануне госпитализации. Ночевал дома, а утром его увезли на скорой», — рассказала PR-директор.

    Несколько дней назад прошла презентация фильма «На скорости». В ней Стеклов сыграл главного героя.