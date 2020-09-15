Стали известны подробности о девушке, заявившей о связи с Тарзаном

Женщину, которая заявила об интимной связи с Сергеем Глушко (Тарзаном), зовут Анастасия. Она приехала покорять Москву несколько лет назад из Краснодарского края. Об этом узнали журналисты.

По данным kp.ru, девушке 28 лет. Она окончила Краснодарский университет культуры и искусств и представляет себя как актриса, певица и модель. Пока на ее счету лишь эпизодические роли в сериалах и реклама йогурта. О себе Анастасия говорит, что в профессии очень выносливая, трудолюбивая, уравновешенная.

Супруга Глушко, певица Наташа Королева, считает, что именно Анастасия украла из ее дома драгоценности на пять миллионов рублей и три тысячи евро.

Сама Анастасия заявила, что артистка ее оговорила из-за ревности. Поэтому девушка уже обратилась за помощью к адвокату. Также знакомая Тарзана утверждает, что беременна от него.

Королева в комментарии Peopletalk заявила, что делом занимаются правоохранительные органы. Они с Сергеем тем временем отдыхают в Турции.

«А то, что пишут наши все СМИ, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», — заявила певица.

По данным СМИ, Глушко в отсутствие жены 19 августа пригласил в их дом неких «подруг». После этого из квартиры пропали ювелирные украшения и деньги. Спустя месяц пара обратилась полицию.