Стали известны обстоятельства смерти звезды сериала «Метод»

Смерть актера из сериалов «Метод», «Глухарь» и «Скорая» Дмитрия Гусева наступила в задымленной машине. Пока предварительной причиной смерти считается остановка сердца. Об этом рассказала агент Гусева Мария Крыжанская.

«Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой», — передает РЕН ТВ ее слова.

Актер умер прямо за рулем. Агент предположила, что он, скорее всего, не успел снять ногу с педали газа, потому что автомобиль врезался в бордюр и начал дымиться. По словам очевидцев, иномарка продолжала газовать.

Она отметила, что после съемок в проекте «Скорая» Гусев отправился на годовщину свадьбы подруги. В тот день он спешил. Но отъехал всего 500 метров, когда случилась беда, уточняет газета «Известия».

«Видимо, это остановка сердца. Я думаю, что врачи должны выяснить», — отметила Крыжанская.

Друг и коллега Гусева Александр Тютин рассказал «360», что не замечал у актера проблем с сердцем. Он также добавил, что Гусев был замечательным человеком и актером. Официальной причины смерти пока нет.

Дмитрий Гусев за свою карьеру снялся почти в 150 фильмах и сериалах.