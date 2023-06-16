Знаменитости 16 июня 2023, 02:18 Стали известны имя и пол родившегося у 83-летнего Аль Пачино ребенка Актер Аль Пачино стал отцом в 83 года Кинопоиск

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У популярного 83-летнего голливудского актера Аль Пачино родился ребенок. Об этом сообщил портал TMZ.

В материале сказано, что 29-летняя возлюбленная знаменитости Нур Альфалла родила мальчика. Наследника назвали Роман.

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Для пары новорожденный сын стал первенцем, однако у самого артиста есть еще трое детей. Это 33-летняя Джулия Мария от учительницы актерского искусства Яны Тэррант и 22-летние двойняшки Антон Джеймс с Оливией Роуз. Последних родила актриса Беверли Д’Анджело.

Сам Пачино никогда не был женат, а Альфаллах всегда выбирала партнеров постарше. Например, до Пачино у женщины были отношения с 78-летним певцом Миком Джаггером и с 91-летним актером Клинтом Иствудом.

Ранее стало известно о недоверии звезды «Адвокат Дьявола» по отношению к Альфалле. Когда Пачино узнал о беременности избранницы, то потребовал сделать ДНК-тест. Артист был уверен, что его солидный возраст и проблемы со здоровьем слишком негативно влияют на возможность иметь детей.