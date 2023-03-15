Знаменитости 15 марта 2023, 15:08 Стали известны гонорары российский актеров kp.ru: актер Меньшиков получает не менее 7,5 млн рублей за один съемочный день РИА «Новости»

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Российский промоутер Алина Красная в разговоре с изданием kp.ru рассказала, какие приблизительные гонорары у актеров за один день съемок. По ее словам, они ничуть не скромнее, чем у эстрадных артистов.

Так, например, популярный актер Данила Козловский за одну смену зарабатывает не менее одного миллиона рублей. У Алексея Серебрякова сумма чуть меньше — порядка 700 тысяч рублей.

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«Гонорары у киноактеров сейчас приличные. Например, Алексей Серебряков получает за смену (12-часовой рабочий день) около 700 тысяч рублей», — сообщила Алина Красная.

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Самый большой гонорар среди российский актеров — у Олега Меньшова. Ему за смену платят не менее 7,5 миллиона рублей. Актер Дмитрий Нагиев за один съемочный день может заработать 1,5 миллиона. Примерно такие же деньги платят и Сергею Бурунову.

Как заметил продюсер Евгений Морозов, Сергей Бурунов — самый кассовый актер в России. Зрители охотно скупают билеты на все фильмы с его участием.