Знаменитости 06 января 2024, 01:13 Стали известны детали смерти режиссера Елены Демидовой Дочь режиссера Демидовой: у мамы был приступ васкулита и болели ноги РИА «Новости»

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У режиссера Елены Демидовой перед Новым годом произошел приступ васкулита и сильно болели ноги. Об этом ее дочь Светлана рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, 30 декабря у Демидовой случился приступ аутоиммунного воспаления стенок сосудов, что вызвало сильные боли в ногах. Родственники вызвали скорую помощь 4 января.

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«Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили», — сообщила дочь погибшей.

Также Светлана отметила, что ее мать всегда переживала из-за кино и ей «болеть было некогда».

Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и сотрудничала с киностудией имени Максима Горького.

Демидова родилась 23 апреля 1964 года в Оренбурге. После школы она поступила МВТУ имени Баумана по инженерной специальности. Позже режиссер получила историческое и режиссерское образование.