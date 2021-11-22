Стали известны дата и место прощания с Ниной Руслановой

Церемония прощания с народной артисткой Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Прощание с Ниной Ивановной пройдет в Доме кино 24 ноября», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что, как ожидается, Русланову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сейчас идет согласование, после этого будет известно окончательное решение о месте захоронения.

Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Незадолго до этого актрису госпитализировали после инсульта.

Нина Русланова сыграла более чем в 140 фильмах. Среди них «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Собачье сердце», «Завтра была война». Также Русланова была востребованной театральной актрисой. Она служила в Театре имени Вахтангова, Театре имени Маяковского и в Театре имени Симонова.

Многие коллеги актрисы принесли соболезнования родным. Актер Андрей Леонов вспомнил, как филигранно Нина Русланова сыграла в эпизоде «Афони». По его словам, отец Евгений Леонов был в восторге от работы артистки на площадке.